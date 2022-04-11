Нідерланди нададуть Україні зброю на 120 млн євро

Нідерланди взяли на себе зобов'язання модернізувати та відремонтувати 45 чеських танків Т-72 для ЗСУ.

Міноборони Нідерландів оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму 120 млн євро, який включає танки та інше озброєння.

Про це повідомляється на сайті відомства у п'ятницю, 4 листопада.

"Нідерланди знову постачають Україні важку військову техніку. Загальна вартість пакету становить 120 млн євро, з яких 45 млн призначені для танків Т-72", – йдеться в заяві.

Очікується, що першу партію танків буде доставлено в України вже наступного місяця. Йдеться про 90 одиниць чеської бронетехніки, яку відремонтують Нідерланди та США. Кожна країна взяла на себе зобов'язання модернізувати та відремонтувати по 45 танків.

Нагадаємо, сьогодні США також повідомили про надання Україні військової допомоги на 400 млн доларів. До цього пакету також увійшли танки Т-72 та інша техніка.

Раніше повідомлялось, що Нідерланди просять українських біженців якнайшвидше отримати статус тимчасового захисту.