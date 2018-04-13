Нідерланди не братимуть участі у військових діях у Сирії
Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє Reuters.
"Ми усвідомлюємо можливу реакцію на це, але на цей час це не те, в чому Нідерланди братимуть участь" - заявив він.
Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.
Водночас глава італійського уряду Паоло Джентилони заявив, що Італія не буде брати участь у військових діях в Сирії.
Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.
Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.
Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.
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