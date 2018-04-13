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Нідерланди не братимуть участі у військових діях у Сирії

"На цей час це не те, в чому Нідерланди братимуть участь"
Нідерланди не розглядають можливість приєднання до ймовірних військових дій у Сирії.
Нідерланди не братимуть участі у військових діях у Сирії Марк Рютте. Фото: DPA

Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє Reuters.

"Ми усвідомлюємо можливу реакцію на це, але на цей час це не те, в чому Нідерланди братимуть участь" - заявив він.

Нагадаємо, що 11 квітня президент США Дональд Трамп пообіцяв завдати ракетного удару по Сирії.

Водночас глава італійського уряду Паоло Джентилони заявив, що Італія не буде брати участь у військових діях в Сирії.

Як відомо, щонайменше 70 осіб загинули, отруївшись токсичним газом, який був скинутий на Думу, – останнє у східній Гуті місто, контрольоване повстанцями. Волонтерська рятувальна служба "Білі каски" заявила, що внаслідок хімічної атаки постраждали понад 1000 людей.

Влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

У Держдепі США заявили, що режим Ассада та його прибічники мають відповісти за атаку, якщо їхня причетність буде доведена.

Російські військові заперечують сам факт застосування хімічної зброї в Думі.

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13 04 2018 17:58
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