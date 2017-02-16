Нідерланди не підтверджують справжність радарних знімків РФ

Передані дані показують менше, ніж якщо б матеріали були надані у відповідності з форматом ASTERIX

Прокуратура Нідерландів не може підтвердити справжність радіолокаційних знімків, переданих РФ у справі про збитий МН17, оскільки дані були вислані в нетиповому форматі

Росія відправила слідчим у Нідерландах, які розслідують справу про збитий Боїнгу Малазійських авіаліній рейсу МН17, знімки з радарів в нетиповому форматі, який традиційно використовується в таких випадках. Визнаним рекомендованим форматом даних є формат ASTERIX.

Про це повідомила прокуратура Нідерландів.

"Дані в форматі ASTERIX можуть бути вивчені і верифіковані на предмет маніпуляцій і помилок надійним шляхом. Публікації на сайтах, пов'язаних з російсьою владою, вказують, що Російська Федерація також застосовує формат ASTERIX", - пояснили в прокуратурі.

Передані дані показують менше, ніж якщо б матеріали були надані у відповідності з форматом ASTERIX.

При цьому матеріали, надіслані Росією, намагалися адаптувати. РФ також передала унікальне програмне забезпечення, однак інтерфейс був російською мовою. Слідство залучило фахівців для перекладу, що зайняло тривалий термін.

У той же час, прокуратура Нідерландів замовила зовнішню експертизу.

У Нідерландах заявили, що слідчі планують направити додатковий запит в РФ.

Нагадаємо, Росія передала нідерландським слідчим у справі про катастрофу рейсу MH17 дані контролю радіолокації в форматі, який не відповідає встановленим міжнародними стандартами, у зв'язку з чим використати їх для отримання більш ясної картини події поки не вдалося.

Пізніше стало відомо, що спеціалісти комісії з розслідування катастрофи малазійського "Боїнга" під Донецьком не змогли розшифрувати дані, які надала Росія восени 2016 року.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.