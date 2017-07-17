Нідерланди обіцяють покарати винних у катастрофі MH17

Залучення до відповідальності винних у катастрофі літака рейсу MH17 "Малазійських авіаліній" є і буде топ-пріоритетом роботи голландського уряду.

Про це сказано в заяві глави МЗС Нідерландів Берта Кундерса, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що кримінальне розслідування катастрофи все ще триває і висловив цілковиту довіру до роботи слідчої групи, яка його проводить.

"Тепер вирішено, що виконавців судитимуть в Нідерландах, і слідство може розраховувати на тісну і тривалу міжнародну підтримку і співпрацю", - зазначив Кундерс.

"Є широка міжнародна підтримка того, щоб залучити виконавців до відповідальності. Це є - і залишиться - топ-пріоритетом уряду Нідерландів", - заявив міністр.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.