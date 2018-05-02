Нідерланди офіційно відкликали посла з Туреччини

Анкара не надавала дипломату в'їзд з березня 2017 року

Нідерланди вирішили офіційно відкликати свого посла з Туреччини.

Відповідну заяву розміщено 5-го лютого на сайті Міністерства закордонних справ Нідерландів.

"Уряд вирішив офіційно відкликати голландського посла з Анкари, який не мав доступу до Туреччини з березня 2017 року. Поки в Нідерландів немає посла в Туреччині, Нідерланди не нададуть дозволу на приїзд нового посла Туреччини до Нідерландів. Це повідомлення було передано турецькому агенту в Гаазі. Це також призвело до перерви в переговорах із Туреччиною", – йдеться в повідомленні.

За словами голови нідерландського МЗС Халбі Зейлстри, останнім часом переговори з Туреччиною "давали шанс" на нормалізацію відносин, проте країни так і не змогли домовитися.

Нагадаємо, відносини між Туреччиною та Нідерландами загострилися після того, як 11 березня влада Нідерландів відкликала дозвіл на посадку літака глави МЗС Туреччини в Роттердамі.

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що внутрішня політика стала причиною кризи у дипломатичних стосунках між Туреччиною та Нідерландами.