Нідерланди просять українських біженців якнайшвидше отримати статус тимчасового захисту

Це потрібно для офіційного оформлення на роботу.

Уряд Нідерландів закликає українців, які тікали від війни, якнайшвидше отримати спеціальну позначку в паспорті або О-документ.

"Не всі біженці з України, які підпадають під дію Директиви про тимчасовий захист, отримали підтвердження місця проживання (позначку в паспорті або О-документ) від Служби імміграції та натуралізації (IND). Цим він або вона може продемонструвати, що йому або їй дозволено працювати в якості найманого працівника без дозволу на роботу", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що IND вже надала документи багатьом українцям. Записатися на прийом можна через вебсайт IND.

"В принципі, роботодавці не порушують Закон про працевлаштування іноземців, якщо вони наймають українських працівників, які ще не мають підтвердження місця проживання, але які законно проживають у Нідерландах відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Ми рекомендуємо цим українцям якомога швидше отримати підтвердження місця проживання та записатися для цього на прийом", – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, з 1 листопада 2022 року наклейка чи О-документ від Служби імміграції та натуралізації (IND) є обов’язковими для українців, які перебувають в Нідерландах через війну, при працевлаштуванні. Така позначка у паспорті підтверджує надання тимчасового захисту та доступу до ринку праці.