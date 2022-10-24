Нідерланди вдруге відправляють в Україну експертів з розслідування злочинів

Група судмедекспертів з Нідерландів вдруге вирушає до України, щоб допомогти у розслідуванні воєнних злочинів, які були скоєні росіянами на її території.

Про це повідомляє NOS.

Нідерландці роблять це за дорученням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) та у відповідь на заклик українського уряду до країн допомогти у розслідуванні звірств.

Судмедексперти виїжджають на певні місця, щоб подивитися, що саме там сталося, наприклад, на місця масових поховань. Вони проводять дослідження ДНК і вивчають цифровий трафік, який може свідчити про вчинення воєнних злочинів. Результати передаються до кримінального суду, аби потім використовувати їх у будь-яких судових процесах.

Анджело Вотерс із Королівського суду Нідерландів, який очолює групу, пояснив, що це незалежне розслідування. росія не визнає МКС. Тому переслідування росіян за можливі злочини в Україні є складним завданням. Тим не менш, Вотерс сподівається на притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялось, що Естонія закликає ЄС до швидкого схвалення дев'ятого пакету санкцій проти росії.