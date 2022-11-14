Нідерланди виділять 25 млн євро для підтримки ЗСУ

У понеділок, 14 листопада, Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.

Про це повідомляє міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.

Заява була зроблена на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі.

"Усього ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", – йдеться у заяві.

Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з дронами.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.

Раніше повідомлялось, що Канада оголосила про надання нової допомоги ЗСУ.