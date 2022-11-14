НОВИНИУ понеділок, 14 листопада, Нідерланди оголосили про надання понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нідерланди виділять 25 млн євро для підтримки ЗСУ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє міністр оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен.
Заява була зроблена на спільній з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом пресконференції в Гаазі.
"Усього ми вносимо понад 25 млн євро на підтримку Збройних сил України", – йдеться у заяві.
Зокрема, йдеться про забезпечення пайками, аптечками, машинами швидкої допомоги, бензовозами та засоби для боротьби з дронами.
Нагадаємо, що Нідерланди передадуть 100 мільйонів євро до новоствореного Міжнародного фонду для України. Гроші використовуватимуть для підтримки ЗСУ.
Раніше повідомлялось, що Канада оголосила про надання нової допомоги ЗСУ.
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14 11 2022 20:10 МЕДІА
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