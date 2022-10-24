Нідерланди виділять 500 млн євро на військове обладнання для України

Нідерланди виділять через Європейський фонд миру 500 мільйонів євро на військове обладнання для підтримки України.

Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Нідерландів.

"Нідерланди беруть участь у навчальній місії ЄС. Додаткові 500 мільйонів євро також будуть надані для підтримки зруйнованої війною країни – на військове обладнання. Вшосте", – йдеться у повідомленні.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен зазначила, що її країна розглядає можливість внести до навчальної місії ЄС нідерладсько-німецькі навчання з розмінування.

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ЄС ухвалив створення Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine). ЇЇ метою є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України.

Ця місія має забезпечити індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку українських військових, зокрема Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які підтримують проведення навчання.

Німецьке видання Spiegel на початку жовтня писало, що ЄС загалом хоче під час тренувальної місії провести навчання 15 тисяч українських військових.