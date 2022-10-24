Нідерланди виділять 500 млн євро на військове обладнання для України
Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Нідерландів.
"Нідерланди беруть участь у навчальній місії ЄС. Додаткові 500 мільйонів євро також будуть надані для підтримки зруйнованої війною країни – на військове обладнання. Вшосте", – йдеться у повідомленні.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен зазначила, що її країна розглядає можливість внести до навчальної місії ЄС нідерладсько-німецькі навчання з розмінування.
Довідково
ЄС ухвалив створення Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine). ЇЇ метою є сприяння підвищенню боєздатності Збройних сил України.
Ця місія має забезпечити індивідуальну, колективну та спеціалізовану підготовку українських військових, зокрема Сил територіальної оборони, а також координацію та синхронізацію діяльності держав-членів, які підтримують проведення навчання.
Німецьке видання Spiegel на початку жовтня писало, що ЄС загалом хоче під час тренувальної місії провести навчання 15 тисяч українських військових.
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