Нідерланди збираються судитися з Кремлем через МН17

Зробили кілька запитів до Росії через дипломатичні канали з метою залучити її до офіційних нарад

Нідерланди розглядають можливість звернутися до міжнародного суду щодо МН17, після того як переговори з Кремлем зайшли в глухий кут.

Про це, посилаючись на лист міністра закордонних справ Нідерландів Стефа Блока до парламенту, повідомляє "Укрінформ" з посилання на The New York Times.

"Нідерланди розглядають можливість звернутися до міжнародного суду після того, як переговори з Кремлем зайшли в глухий кут через відповідальність за збиття пасажирського літака у небі над Україною в 2014 році, в результаті загинуло 298 людей, багато з яких були громадянами Нідерландів", - йдеться у повідомленні.

У листі, поданому в парламент вранці в четвер, міністр закордонних справ Стеф Блок заявив, що Росія відмовилася від усіх зусиль розпочати переговори щодо можливого врегулювання або компенсацій жертвам катастрофи "Боїнга" 2014 року, і що уряд розглядає "можливі наступні кроки", включно з "поданням справи до міжнародного суду чи організації".

Нідерланди та Австралія, чиї громадяни склали найбільшу кількість жертв, зробили "кілька запитів до Росії через дипломатичні канали з метою залучити її до офіційних нарад з метою встановлення істини та досягнення справедливості та відповідальності", - йдеться у листі Блока, який був отриманий The New York Times.

За його словами, дипломатичні зусилля не дали результату "щодо відповідальності Росії", хоча уряд Нідерландів залишається відкритим для діалогу.

Як повідомлялося, Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над Донбасом у липні 2014 року. На борту лайнера було 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

У вересні 2016 року Спільна слідча група (JIT) оголосила, що на підставі неспростовних доказів встановлено: літак був збитий ракетою зенітно-ракетного комплексу "Бук" 9M38, запущеною із контрольованої проросійськими бойовиками території на сході України.

Крім того, 24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що "Бук", із якого збито літак, належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, що дислокується у Курську.

Нагадаємо, рідні 55 жертв катастрофи рейсу MH17 подали позов до Європейського суду з прав людини проти Росії, звинувативши Москву у порушенні їхніх базових прав та у саботажі слідства.