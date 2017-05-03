CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПірати, які напали на початку лютого в територіальних водах Нігерії на вантажне судно BBC Caribbean, звільнили всіх вісьмох захоплених моряків, серед яких семеро громадян Росії і один українець.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нігерійські пірати відпустили українського моряка
З піратами вдалося домовитися про викуп, але його сума не розголошується
Фото: Преса України
"У нас радісна подія: моряки вже у Франкфурті (Німеччина), всі живі і здорові, переговори пройшли успішно, повернулися всі вісім захоплених членів екіпажу семеро росіян і один українець", - цитує "ТАСС" так званого уповноваженого з прав людини в Севастополі Павла Буцая.
Переговори з піратами вела німецька компанія Briese, якій належить судно BBC Caribbean. Відомо, що з піратами вдалося домовитися про викуп, але його сума не розголошується.
Нещодавно нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу судна "Gaz Providence", яке було захоплено в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 03 2017 13:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків