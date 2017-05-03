Нігерійські пірати відпустили українського моряка

З піратами вдалося домовитися про викуп, але його сума не розголошується

Пірати, які напали на початку лютого в територіальних водах Нігерії на вантажне судно BBC Caribbean, звільнили всіх вісьмох захоплених моряків, серед яких семеро громадян Росії і один українець.

"У нас радісна подія: моряки вже у Франкфурті (Німеччина), всі живі і здорові, переговори пройшли успішно, повернулися всі вісім захоплених членів екіпажу семеро росіян і один українець", - цитує "ТАСС" так званого уповноваженого з прав людини в Севастополі Павла Буцая.

Переговори з піратами вела німецька компанія Briese, якій належить судно BBC Caribbean. Відомо, що з піратами вдалося домовитися про викуп, але його сума не розголошується.

Нещодавно нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу судна "Gaz Providence", яке було захоплено в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії.