CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу судна "Gaz Providence", яке було захоплено в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нігерійські пірати звільнили трьох захоплених українських моряків, - МЗС
Українці наразі перебувають у безпеці
Фото:http://nv.ua
Відзначається, що близькі та рідні моряків повідомлені про їхнє звільнення. Українці наразі перебувають у безпеці, - йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.
Раніше повідомлялося, що пірати висунули вимоги щодо захоплених моряків України та РФ.
Також нагадаємо, що 8 лютого пірати захопили в заручники сімох російських і одного українського моряка з судна ВВС Caribbean в територіальних водах Нігерії.
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01 03 2017 18:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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