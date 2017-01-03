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Нігерійські пірати звільнили трьох захоплених українських моряків, - МЗС

Українці наразі перебувають у безпеці
Нігерійські пірати звільнили трьох українських моряків - членів екіпажу судна "Gaz Providence", яке було захоплено в акваторії Гвінейської затоки поблизу узбережжя Нігерії.
Нігерійські пірати звільнили трьох захоплених українських моряків, - МЗС Фото:http://nv.ua

Відзначається, що близькі та рідні моряків повідомлені про їхнє звільнення. Українці наразі перебувають у безпеці, - йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Раніше повідомлялося, що пірати висунули вимоги щодо захоплених моряків України та РФ.

Також нагадаємо, що 8 лютого пірати захопили в заручники сімох російських і одного українського моряка з судна ВВС Caribbean в територіальних водах Нігерії.

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01 03 2017 18:59
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