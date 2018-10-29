Nike подав до суду на українську компанію і вимагає знищити 1520 пар взуття
Компанія вимагає від суду заборонити використовувати позначення "Nike" ритейлером, незалежно від його кольорового виконання, форми та розміру, а також зберігати товари з логотипом і використовувати їх у рекламі та в інтернеті, пише "Громадське". На думку представників американського бренду, це вводить в оману покупців.
Окрім того, Nike попросив суд вилучити з обороту та знищити 1520 пар взуття з каталогу "Торгосфери". За словами представників Nike, ритейлер придбав цей товар у китайської компанії Wenzhou land port international trade Co., ltd.
Суд призначив підготовче засідання у справі на 19 листопада 2018 року.
Нагадаємо, Nike випустив аксесуар, який не протримався в магазинах і кількох днів через свій дизайн: випуск лижної шапки з пришитими до неї стрічками для кишень покупці сприйняли як потурання злочинності.
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