Nike подав до суду на українську компанію і вимагає знищити 1520 пар взуття

Американський виробник спортивного взуття та одягу Nike Innovate CV подав до Господарського суду Одеської області позов проти українську компанію "Торгосфера", яка продавала китайське взуття з логотипом бренду.

Компанія вимагає від суду заборонити використовувати позначення "Nike" ритейлером, незалежно від його кольорового виконання, форми та розміру, а також зберігати товари з логотипом і використовувати їх у рекламі та в інтернеті, пише "Громадське". На думку представників американського бренду, це вводить в оману покупців.

Окрім того, Nike попросив суд вилучити з обороту та знищити 1520 пар взуття з каталогу "Торгосфери". За словами представників Nike, ритейлер придбав цей товар у китайської компанії Wenzhou land port international trade Co., ltd.

Суд призначив підготовче засідання у справі на 19 листопада 2018 року.

Нагадаємо, Nike випустив аксесуар, який не протримався в магазинах і кількох днів через свій дизайн: випуск лижної шапки з пришитими до неї стрічками для кишень покупці сприйняли як потурання злочинності.