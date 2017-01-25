Ніккі Хейлі затвердили на посаді постійного представника США при ООН

Вона змінить Саманту Пауер, яка займала цю посаду з 2013 року

Сенат США схвалив запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру постійного представника США при ООН. Саманту Пауер на цій посаді змінить Ніккі Хейлі.

Кандидатуру Хейлі підтримали 96 з 100 сенаторів. Тільки чотири сенатори голосували "проти", - повідомило агентство Associated Press.

"Республіканка" Хейлі є чинним губернатором штату Південна Кароліна. Вона дочка іммігрантів з Індії. Як відомо, з 2013 року посаду постійного представника США при ООН займала Саманта Пауер. Нагадаємо, Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії,що загрожує міжнародному порядку. Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує

У своїй прощальній промові в організації, вона закликала зберегти санкції проти Росії.

"Полегшення заходів тиску на російський уряд не змінить його поведінки, це тільки спонукатиме Росію, надіславши меседж, що найкращий шлях отримати міжнародну прихильність - це дестабілізуючі дії", - констатувала вона.