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Ніккі Хейлі затвердили на посаді постійного представника США при ООН

Вона змінить Саманту Пауер, яка займала цю посаду з 2013 року
Сенат США схвалив запропоновану президентом США Дональдом Трампом кандидатуру постійного представника США при ООН. Саманту Пауер на цій посаді змінить Ніккі Хейлі.
Ніккі Хейлі затвердили на посаді постійного представника США при ООН Фото:Associated Press

Кандидатуру Хейлі підтримали 96 з 100 сенаторів. Тільки чотири сенатори голосували "проти", - повідомило агентство Associated Press.

"Республіканка" Хейлі є чинним губернатором штату Південна Кароліна. Вона дочка іммігрантів з Індії.

Як відомо, з 2013 року посаду постійного представника США при ООН займала Саманта Пауер. 

Нагадаємо, Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії,що загрожує міжнародному порядку.  Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує

У своїй прощальній промові в організації, вона закликала зберегти санкції проти Росії.

"Полегшення заходів тиску на російський уряд не змінить його поведінки, це тільки спонукатиме Росію, надіславши меседж, що найкращий шлях отримати міжнародну прихильність - це дестабілізуючі дії", - констатувала вона.

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25 01 2017 09:08
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