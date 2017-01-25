Ніккі Хейлі затвердили на посаді постійного представника США при ООН
Кандидатуру Хейлі підтримали 96 з 100 сенаторів. Тільки чотири сенатори голосували "проти", - повідомило агентство Associated Press.
"Республіканка" Хейлі є чинним губернатором штату Південна Кароліна. Вона дочка іммігрантів з Індії.
Як відомо, з 2013 року посаду постійного представника США при ООН займала Саманта Пауер.
Нагадаємо, Саманта Пауер звинувачує Росію в агресії,що загрожує міжнародному порядку. Дії Росії не захищають новий міжнародний порядок, вони загрожують тому, що існує
У своїй прощальній промові в організації, вона закликала зберегти санкції проти Росії.
"Полегшення заходів тиску на російський уряд не змінить його поведінки, це тільки спонукатиме Росію, надіславши меседж, що найкращий шлях отримати міжнародну прихильність - це дестабілізуючі дії", - констатувала вона.
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