ПОЛІТИКА НОВИНИКандидатуру Пашиняна висунув блок "Мій крок".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нікол Пашинян знову очолив уряд Вірменії
Новий уряд Вірменії має бути сформований протягом 15 днів
Фото: news.sputnik.ru
Президент Вірменії Армен Саркісян у понеділок, 14 січня, підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром республіки, інформує агенція "Інтерфакс".
Кандидатуру Пашиняна висунув блок "Мій крок", що представляє парламентську більшість. Новий уряд Вірменії має бути сформований протягом 15 днів.
Перша сесія парламенту Вірменії сьомого скликання призначена на 14 січня.
Нагадаємо, блок "Мій крок" виконуючого обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна з величезним відривом переміг на позачергових парламентських виборах.
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14 01 2019 13:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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