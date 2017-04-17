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Німеччина чекає від Ердогана діалогу з турецьким народом

Водночас уряд Німеччини поважає право турецьких громадян приймати рішення щодо їх власного конституційного порядку
Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.
Німеччина чекає від Ердогана діалогу з турецьким народом Фото: ukrinform.com

Про це йдеться в їх спільній заяві від 17 квітня, повідомляє Укрінформ.

"Практично рівний результат голосування показує, наскільки турецьке суспільство розколоте. Це означає більшу відповідальність керівництва Турецької держави і персонально президента Ердогана", – йдеться в заяві.

Меркель і Габріель відзначили, що федеральний уряд очікує від турецького керівництва після жорсткої передвиборної кампанії "шанобливого діалогу з усіма політичними і громадськими силами країни".

Водночас канцлер та міністр заявили, що уряд Німеччини бере до уваги попередні результати голосування і поважає право турецьких громадян приймати рішення щодо їх власного конституційного порядку.

У заяві також висловлюється подяка місії спостерігачів ОБСЄ за їхню роботу на референдумі, які ще мають дати свою оцінку процесу. Берлін надає цій оцінці велику увагу. Глава уряду та МЗС вказують на те, що Анкара як член Ради Європи, ОБСЄ і кандидат на членство в Євросоюзі, яка прийняла на себе зобов'язання дотримуватися копенгагенських критеріїв ЄС в частині демократії та зазсадничих свобод, має досслухатися до цих думок.

"Про це слід якомога швидше почати політичні переговори з Туреччиною як на двосторонньому рівні, так і між європейськими інститутами та Туреччиною", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

За останніми даними, перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.
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