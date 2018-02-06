Німеччина чекає від України пояснень у справі Бабченка

Уряд Німеччини чекає від влади України пояснень стосовно спецоперації СБУ з інсценованим убивством російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка у Києві.

Про це заявив офіційний представник уряду Штеффен Зайберт, передає Німецька хвиля.

"Оскільки звинувачення дуже серйозні, можна, звичайно, очікувати, що вони будуть підкріплені доказами", - цитує видання Зайберта.

За його словами, у справі мова йде про змову з метою вбивства журналіста.

Представник уряду ФРН вважає, що якщо підозри підтвердяться, можна буде говорити про серйозний замах на свободу преси.

Нагадаємо, 29 травня з'явилася інформація про те, що 41-річний російський журналіст Аркадій Бабченко був смертельно поранений на порозі свого помешкання в Києві. За фактом убивства журналіста відкрили кримінальне провадження. Однак у середу, 30 травня, з'ясувалося, що Бабченко живий. Голова СБУ Василь Грицак заявив, що російські спецслужби замовиливбивство журналіста, а СБУ провела спецоперацію і зірвала замах. Під час проведення спецоперації працівники спецслужби затримали у Києві Бориса Германа – підозрюваного в організації вбивства журналіста. Суд заарештував Германа на два місяці без права застави.

Президент України Петро Порошенко доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що кожному зі списку людей, на яких планувався замах, як і на журналіста Аркадій Бабченка, нададуть охорону.