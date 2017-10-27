Німеччина, Франція і Британія не підтримали незалежність Каталонії

Німеччина, Франція та Велика Британія не підтримують сьогоднішнє проголошення Каталонією незалежності

Про це повідомляють західні ЗМІ.

За даними французького агентства AFP, президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою повну підтримку прем'єра Іспанії Маріано Рахоя після того, як парламент Каталонії в п'ятницю прийняв резолюцію про проголошення незалежності цього іспанського регіону.

Німеччина теж не визнає одностороннє проголошення незалежності Каталонії.

Про це в п'ятницю повідомив прес-секретар уряду ФРН Штеффен Зіберт. Він закликав Мадрид і Барселону до діалогу.

"Федеральний уряд не визнає таку декларацію незалежності, - заявив Зіберт. - Суверенітет і територіальна цілісність Іспанії є і завжди будуть недоторканними".

Про невизнання незалежності Каталонії заявила також Велика Британія.

"Сполучене Королівство не визнає і не визнає декларацію незалежності, оголошену регіональним парламентом Каталонії. Вона заснована на голосуванні, визнаному нелегальним іспанським судом. Ми хотіли б і надалі бачити торжество закону, повагу іспанської конституції і збереження цілісності Іспанії", - йдеться в заяві британського уряду, яку цитує BBC.

Нагадаємо, що сьогодні Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.