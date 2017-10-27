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Німеччина, Франція і Британія не підтримали незалежність Каталонії

Незалежність заснована на голосуванні, визнаному нелегальним іспанським судом
Німеччина, Франція та Велика Британія не підтримують сьогоднішнє проголошення Каталонією незалежності
Німеччина, Франція і Британія не підтримали незалежність Каталонії Фото: ap.org

Про це повідомляють західні ЗМІ.

За даними французького агентства AFP, президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою повну підтримку прем'єра Іспанії Маріано Рахоя після того, як парламент Каталонії в п'ятницю прийняв резолюцію про проголошення незалежності цього іспанського регіону.

Німеччина теж не визнає одностороннє проголошення незалежності Каталонії.

Про це в п'ятницю повідомив прес-секретар уряду ФРН Штеффен Зіберт. Він закликав Мадрид і Барселону до діалогу.

"Федеральний уряд не визнає таку декларацію незалежності, - заявив Зіберт. - Суверенітет і територіальна цілісність Іспанії є і завжди будуть недоторканними".

Про невизнання незалежності Каталонії заявила також Велика Британія.

"Сполучене Королівство не визнає і не визнає декларацію незалежності, оголошену регіональним парламентом Каталонії. Вона заснована на голосуванні, визнаному нелегальним іспанським судом. Ми хотіли б і надалі бачити торжество закону, повагу іспанської конституції і збереження цілісності Іспанії", - йдеться в заяві британського уряду, яку цитує BBC.

Нагадаємо, що сьогодні Каталонський парламент проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування.

У свою чергу Сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає введення прямого управління в Каталонії.

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