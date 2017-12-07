Німеччина, Франція і Нідерланди блокують фіксацію європейської перспективи України, - DW

Нідерланди виступають категорично проти включення в текст спільної заяви за підсумками саміту Україна - ЄС пункту про визнання Брюсселем європейських прагнень Києва. Опосередковано таку позицію Нідерландів підтримують Німеччина і Франція.

Спільна заява - це традиційний, але не обов'язковий підсумковий документ саміту Україна-ЄС, які відбуваються кожні півроку по черзі в Києві і Брюсселі. Текст цього документа узгоджується між українською та європейською сторонами, і тільки після цього виноситься на підписання Президентові України, Європейській Раді та ЄК, інформує DW з посиланням на джерело в Єврокомісії.

В цілому, проект тексту заяви нинішнього саміту охоплює всі основні напрямки співробітництва України з Євросоюзом і не викликає заперечень у жодної зі сторін, крім одного пропозиції в преамбулі документа. У ньому йдеться, що лідери країн-членів ЄС визнають європейські прагнення України та вітають її європейський вибір. Українська сторона наполягає, щоб ця пропозиція була включена в текст саме в такому вигляді, інакше, за інформацією джерела DW, Київ відмовиться від прийняття спільної заяви.

Нагадаємо, що Рада ЄС остаточно затвердила Угоду про асоціацію з Україною та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди.