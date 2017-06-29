Німеччина, Франція та Італія не ізолюватимуть Трампа на саміті G20 через вихід США з Паризької угоди

На саміті мають "знайти формулу", як можна буде продовжити роботу з імплементації угоди

Канцлер ФРН, президент Франції і прем'єр Італії не ставлять завданням ізоляцію Дональда Трампа в ході саміту G20 через його рішення вийти з Паризької кліматичної угоди і збираються продовжувати співпрацю з різних тем.

Про це вони заявили після завершення у Берліні зустрічі ряду керівників країн ЄС у рамках підготовки до саміту "Двадцятки", повідомляє "Укрінформ".

"У нас є розбіжності з низки питань, у тому числі в тому, що стосується виходу США з Паризької кліматичної угоди... Але з багатьох тем ми співпрацюємо дуже-дуже щільно... США – важлива частина G20, і тому ми намагатимемося разом працювати", – сказала Меркель.

Вона завірила, що не дивлячись ні на що, ця тема серйозно обговорюватиметься в Гамбурзі 7-8 липня, і це повинно стати серйозним сигналом країнам, що розвиваються.

У свою чергу Макрон підкреслив, що ЄС (і Франції зокрема) "США потрібні з військової точки зору, з точки зору співпраці в питанні безпеки", тому необхідно продовжувати інтенсивний діалог.

"Не можна обривати дискусію і ставити під питання стосунки між сторонами", – підкреслив він, зазначивши, що це важливо для усього міжнародного співтовариства.

Що стосується кліматичної угоди, то, за словами французького президента, учасники зустрічі колективно вирішили, що, наскільки це можливо, постараються виробити загальне роз'яснення на саміті в Гамбурзі.

Прем'єр Італії зі свого боку підкреслив необхідність "знайти формулу", як можна буде продовжити роботу з імплементації угоди. При цьому він вважає, що європейські партнери не повинні делегувати усю відповідальність Німеччині і повинні зробити внесок у пошук дипломатичних рішень.

У прес-конференції взяли також участь прем'єр Іспанії Маріано Рахой, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і глава Ради Європи Дональд Туск, а також запрошені Меркель глави урядів Нідерландів Марк Рютте і Норвегії Ерна Сольберг. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей полетіла до Лондона відразу після зустрічі і до преси не вийшла.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потролили президента США Дональда Трампа щодо його ставлення до питань зміни клімату.

Проект всесвітнього пакту про захисту навколишнього середовища представлять у вересні 2017 року в ООН.