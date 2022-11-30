НОВИНИМіністерство оборони Німеччини має намір провести навчання для п'яти тисяч українських військових до літа 2023 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина хоче підготувати п'ять тисяч українських військових до літа
Фото: Міністерство оборони
Про це повідомляє The Guardian.
Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт також зазначила, що Німеччина розуміє важливість постачання зброї Україні та співпрацює з іншими для підтримки українського уряду.
Нагадаємо, що канадці в Польщі навчають українських саперів.
Раніше повідомлялось, що Німеччина підтримує нафтове ембарго проти росії з 1 січня.
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30 11 2022 17:44 МЕДІА
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