Німеччина хоче підготувати п'ять тисяч українських військових до літа

Міністерство оборони Німеччини має намір провести навчання для п'яти тисяч українських військових до літа 2023 року.

Фото: Міністерство оборони

Про це повідомляє The Guardian. Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт також зазначила, що Німеччина розуміє важливість постачання зброї Україні та співпрацює з іншими для підтримки українського уряду. Нагадаємо, що канадці в Польщі навчають українських саперів. Раніше повідомлялось, що Німеччина підтримує нафтове ембарго проти росії з 1 січня.

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