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Німеччина хоче, щоб Росія гарантувала постачання газу через Україну

"Мають бути гарантії, на які можна покластися"
Німеччина вважає, що Росії необхідно надати гарантії того, що вона постачатиме газ через українську газотранспортну систему після запуску газогону "Північний потік-2".
Німеччина хоче, щоб Росія гарантувала постачання газу через Україну Фото: gettyimages.com

"Як зазначала Меркель, нам потрібна ясність з боку Росії, що вони будуть продовжувати використовувати українську ГТС. Мають бути гарантії, на які можна покластися", - заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Він також зазначив, що форми такої гарантії ще обговорюються.

Крім цього, він заявив, що впевнений у тому, що США не застосовуватимуть санкцій проти компаній, які будують "Північний потік-2".

Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.

Також глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.

У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.

Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.

Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.

Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.

Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.

Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.

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26 04 2018 13:26
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