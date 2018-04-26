Німеччина хоче, щоб Росія гарантувала постачання газу через Україну
"Як зазначала Меркель, нам потрібна ясність з боку Росії, що вони будуть продовжувати використовувати українську ГТС. Мають бути гарантії, на які можна покластися", - заявив посол Німеччини в Україні Ернст Райхель в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Він також зазначив, що форми такої гарантії ще обговорюються.
Крім цього, він заявив, що впевнений у тому, що США не застосовуватимуть санкцій проти компаній, які будують "Північний потік-2".
Нагадаємо, що голова "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що компанія може зберегти транзит газу через Україну.
Також глава Міненерго Росії Олександр Новак запевнив віце-голову Єврокомісії Мароша Шефчовича в готовності Москви постачати газ до Євросоюзу через Україну після 2019 року.
У свою чергу міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що Україна наполягатиме на збереженні транзиту газу після 2019 року в обсязі не менш ніж 40 млрд кубометрів, оскільки у іншому разі це буде економічно невигідно.
Довідка: Газпром будує газопровід Турецький потік через Чорне море для скорочення транзиту через Україну: одна нитка Турецького потоку потужністю 15,8 млрд куб. м. газу в рік призначена для турецького ринку; друга, такої ж потужності, - для ринку Центральної та Південної Європи.
Протяжність кожної нитки морської магістралі - понад 900 км. В кінці 2016 року Росія і Туреччина підписали міжурядову угоду за проектом Турецький потік. Будівництво першої нитки газопроводу має бути завершено в березні 2018 року, а другої - в 2019 році.
Інвестиції Газпрому в проект Турецького потоку на 2018 рік заплановані в розмірі 182,4 мільярда рублів (близько $3,2 млрд) проти 92,8 млрд руб (близько $1,6 млрд) у 2017 році. Вартість будівництва Турецького потоку оцінюють в $6 млрд.
Газпром почав будівництво в Чорному морі газопроводу Турецький потік 7 травня 2017 року.
Зазначимо, що Європейський Союз і секретаріат Енергетичного співтовариства публічно виступили за збереження транзиту газу через газотранспортну систему України.
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