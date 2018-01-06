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Німеччина і Австрія посилюють прикордонний контроль через нелегалів

Поліція вводить додаткові патрулі на залізниці
Влади Німеччини та Австрії посилюють боротьбу проти злочинності та нелегальної міграції. Співробітники федеральних поліцій ФРН і Австрії, а також баварської земельної поліції почнуть спільне - потрійне патрулювання в прикордонних областях з п'ятниці, 1 червня.
Німеччина і Австрія посилюють прикордонний контроль через нелегалів Фото: EPA/UPG

На альпійському прикордонному перевалі Бреннер буде введено спільне німецько-австрійське патрулювання. Початковий термін для цих заходів - три місяці, після чого буде підбито підсумки, - повідомляє "Німецька хвиля".

Поліцейські мають намір ретельніше контролювати залізничне сполучення, особливо вантажне. За словами представника федеральної поліції Німеччини в Мюнхені Томаса Боровика, "ми маємо намір на ранніх стадіях перешкодити нелегальному в'їзду на вантажних поїздах, що небезпечно, і запобігти нещасним випадкам. Мігранти знову і знову наражають себе на небезпеку, ставлячи на карту власні життя".

У 2017 році в регіоні, за який відповідає управління федеральної поліції в Мюнхені, з вантажних поїздів було знято близько 1000 нелегальних мігрантів. Вони намагалися в'їхати до Німеччини, ховаючись між вантажних вагонів або на їх дахах.

У 2017 році на австрійсько-німецькому кордоні було затримано близько 14 600 осіб, 7200 з них відправили назад. За перші чотири місяці 2018 року було проведено близько 3800 затримань. У 2016 році кількість затримань у регіоні становила близько 127 тисяч, повідомляють на сайті мюнхенського управління федеральної поліції.

Нагадаємо, що близько 200 українських моряків перебувають у тюрмах Греціїза звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів і незаконному перетині кордону.

 

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01 06 2018 11:15
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