Німеччина і Австрія посилюють прикордонний контроль через нелегалів
На альпійському прикордонному перевалі Бреннер буде введено спільне німецько-австрійське патрулювання. Початковий термін для цих заходів - три місяці, після чого буде підбито підсумки, - повідомляє "Німецька хвиля".
Поліцейські мають намір ретельніше контролювати залізничне сполучення, особливо вантажне. За словами представника федеральної поліції Німеччини в Мюнхені Томаса Боровика, "ми маємо намір на ранніх стадіях перешкодити нелегальному в'їзду на вантажних поїздах, що небезпечно, і запобігти нещасним випадкам. Мігранти знову і знову наражають себе на небезпеку, ставлячи на карту власні життя".
У 2017 році в регіоні, за який відповідає управління федеральної поліції в Мюнхені, з вантажних поїздів було знято близько 1000 нелегальних мігрантів. Вони намагалися в'їхати до Німеччини, ховаючись між вантажних вагонів або на їх дахах.
У 2017 році на австрійсько-німецькому кордоні було затримано близько 14 600 осіб, 7200 з них відправили назад. За перші чотири місяці 2018 року було проведено близько 3800 затримань. У 2016 році кількість затримань у регіоні становила близько 127 тисяч, повідомляють на сайті мюнхенського управління федеральної поліції.
Нагадаємо, що близько 200 українських моряків перебувають у тюрмах Греціїза звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів і незаконному перетині кордону.
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