Німеччина і Австрія розкритикували нові антиросійські санкції

Політики попередили, що політичні санкції не повинні бути пов'язані з економічними інтересами

Міністр дипломатії Німеччини Зіґмар Ґабріель і канцлер Австрії Крістіан Керн у спільній заяві розкритикували Сенат США за ухвалення нових санкцій проти Росії, що, зокрема, передбачають штрафування європейських компаній, які співпрацюють з російським енергетичним сектором.

У заяві, опублікованій у четвер, Ґабріель і Керн підкреслили, що спільні і рішучі дії з боку ЄС і США задля вирішення конфлікту в Україні є в інтересах обох сторін. Вони нагадали про "узгоджену в партнерстві" європейську і американську реакцію на анексію Криму та російську інтервенцію на сході України.

Політики попередили, що політичні санкції не повинні бути пов'язані з економічними інтересами. Загроза санкцій для компаній із Німеччини та Австрії за їхню участь у таких проектах як Nord Stream 2 створює "абсолютно нову і дуже негативну якість в європейсько-американських відносинах", – пишуть представники Німеччини і Австрії.

Обидва політики застерігають від негативних наслідків нових санкцій для "ефективності нашого ставлення до конфлікту в Україні".

"Не слід змішувати інтересів у закордонній політиці з економічними інтересами. Є ще час і можливість, щоб запобігти цьому", – написали Ґабріель і Керн.

Нагадаємо, у середу, 14 червня, Сенат США схвалив законопроект про запровадження нового пакету санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи передбачається застосувати проти корумпованих російських представників та осіб, причетних до порушень прав людини, постачання зброї уряду президента Сирії Башара Асада та кібератак "від імені російського уряду". В свою чергу, у міжнародному комітеті Ради Федерації РФ вважають позицію сенату США щодо санкцій не адекватною ані ситуації в світі, ані в двосторонніх відносинах.

Санкції ухвалені сенатом США передбачають посилення заходів проти Росії. Згідно з текстом поправки, американським компаніям і фізичним особам будуть заборонені операції з російськими банками з наданням фінансування довше, ніж на 14 днів. На сьогодні це обмеження становить 90 днів.