Німеччина і Британія підтвердили вірність ядерній угоді з Іраном

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися телефоном у неділю, 15 жовтня, повідомляє DW.

"Вони вирішили, що Велика Британія і Німеччина залишаться вірні укладеній угоді", – повідомила представниця Мей.

Водночас, за її словами, глави урядів дійшли висновку про необхідність подальших погоджених дій міжнародного співтовариства, спрямованих на зниження рівня дестабілізуючої активності Ірану в регіоні.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору за іранською атомною програмою, поставивши тим самим під загрозу ядерну угоду з Іраном. У відповідь міністр закордонних справ цієї країни заявив, що якщо Вашингтон відмовиться скасувати санкції проти Тегерана, що передбачено укладеною у 2015 році угодою, то Іран може з неї вийти.

Ядерну угоду з Іраном було укладено у 2015 році тодішнім президентом США Бараком Обамою спільно з "шісткою" переговорників: представниками країн-постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччиною. За умовами договору, Іран зобов'язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на покрокове скасування західних санкцій.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою та найгіршою в історії США і обіцяв вийти з договору в разі обрання його президентом.