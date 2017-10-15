Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німеччина і Британія підтвердили вірність ядерній угоді з Іраном

Водночас глави урядів дійшли висновку про необхідність подальших погоджених дій, спрямованих на зниження рівня дестабілізуючої активності Ірану
Німеччина і Велика Британія не виходитимуть з ядерного договору з Іраном.
Німеччина і Британія підтвердили вірність ядерній угоді з Іраном Фото: ukrinform.ua

Про це прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей і канцлер ФРН Ангела Меркель домовилися телефоном у неділю, 15 жовтня, повідомляє DW.

"Вони вирішили, що Велика Британія і Німеччина залишаться вірні укладеній угоді", – повідомила представниця Мей.

Водночас, за її словами, глави урядів дійшли висновку про необхідність подальших погоджених дій міжнародного співтовариства, спрямованих на зниження рівня дестабілізуючої активності Ірану в регіоні.

Нагадаємо, 13 жовтня президент США Дональд Трамп відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору за іранською атомною програмою, поставивши тим самим під загрозу ядерну угоду з Іраном. У відповідь міністр закордонних справ цієї країни заявив, що якщо Вашингтон відмовиться скасувати санкції проти Тегерана, що передбачено укладеною у 2015 році угодою, то Іран може з неї вийти.

Ядерну угоду з Іраном було укладено у 2015 році тодішнім президентом США Бараком Обамою спільно з "шісткою" переговорників: представниками країн-постійних членів Ради Безпеки ООН та Німеччиною. За умовами договору, Іран зобов'язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на покрокове скасування західних санкцій.

Під час виборчої кампанії Дональд Трамп назвав цю угоду помилковою та найгіршою в історії США і обіцяв вийти з договору в разі обрання його президентом.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 10 2017 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.