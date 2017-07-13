Німеччина і Франція спільно виготовлятимуть "нове покоління" винищувачів

"Партнери сподіваються завершити план спільних дій до середини 2018 року", - йдеться у заяві Єлисейського палацу після переговорів президента Франції Еммануеля Макрона та німецької канцлерки Анґели Меркель (Angela Merkel), повідомляє DW.

Президент Макрон назвав домовленість "революцією" у оборонних відносинах двох країн, повідомляє інформаційна агенція dpa. Він уточнив, що співпраця Парижа і Берліна допоможе зекономити кошти та відкриє шлях спільним дослідженням, як і спільному експортові, додає агентство новин AFP. Французькі ВПС наразі використовують серед іншого бойові літаки виробництва місцевої Dassault Aviation, німецькі - винищувачі Eurofighter.

У повідомленні за наслідками двосторонніх переговорів також ідеться, що дві європейські держави також схвалили створення спільного оборонного фонду Євросоюзу, назвавши його "важливою опорою інтеграції у європейському оборонному секторі". Організація із річним бюджетом у 5,5 мільярдів євро, нагадаємо, має бути передовсім спрямованим на дослідження та технологічні проекти у військовій сфері.

Канцлер Ангела Меркель виступила за подальше поглиблення співпраці з Францією. За її словами, дружба між Парижем і Берліном продовжується "із новим ентузіазмом", оскільки обидві країни поділяють розуміння того, що необхідно разом посилювати ЄС, гарантувати безпеку громадянам та економічний поступ. Вона також анонсувала можливі переговори щодо спільної з Францією реформи оподаткування підприємств.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Німеччина як конкурентоспроможна держава "отримує вигоду" від дисбалансів в єврозоні.