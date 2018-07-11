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Німеччина і Україна підписали угоду про соціальне забезпечення

Документ може полегшити обопільне інвестування, сприяти створенню робочих місць, а також передбачає необмежений переказ пенсій між державами
Посол Німеччини Ернст Райхел і міністр соціальної політики України Андрій Рева в середу, 7 листопада, в Києві підписали німецько-українську угоду про соціальне забезпечення.
Німеччина і Україна підписали угоду про соціальне забезпечення Фото: twitter.com/GermanyinUA

Угода координує соціальний захист, зокрема, в галузі державного пенсійного страхування і страхування у разі нещасного випадку, повідомляє прес-служба посольства ФРН у Києві.

"Угода містить регулювання щодо уникнення подвійного страхування в обох країнах. Так, для працівників, а також їхніх роботодавців, головним чином, діють норми законодавства тієї держави, в якій по факту здійснюється трудова діяльність. Для працівників, що тимчасово задіяні в іншій країні, забезпечується, що вони можуть залишатися інтегрованими в систему соціального страхування тієї країни, де вони працювали до того", – йдеться в повідомленні.

У посольстві впевнені, що угода може полегшити обопільне інвестування і, таким чином, посприяти створенню робочих місць. Крім того, вона передбачає необмежений переказ пенсій в іншу Договірну державу (принцип експорту виплат).

"Передумови для набуття права на пенсію можуть виконуватися через спільне підсумовування набутого в обох державах страхового стажу (накопичення мінімального пенсійного стажу). Також у галузі страхування у разі нещасного випадку Угода є також основою для того, щоб виплати могли здійснюватися в необмеженому обсязі в іншу Договірну державу. Таким чином, ця Угода розроблена за принципами, які також чинні всередині Європейського союзу. Для остаточного набуття чинності після підписання необхідним є ще схвалення парламентами в обох країнах", – додали в посольстві.


Фото: twitter.com/GermanyinUA

Фото: twitter.com/GermanyinUA


Фото: twitter.com/GermanyinUA

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07 11 2018 21:26
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