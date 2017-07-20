БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНімеччина виділить 100 мільйонів євро на підтримку енергоефективності в Україні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина інвестує в енергоефективність України €100 млн
Буде проведено аудит цих коштів
Фото: volynnews.com
"Вже зараз за механізмом фонду енергоспоживання та енергозбереження наші партнери з Німеччини виділяють до 100 млн євро - це 3 млрд гривень", - заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє "РБК-Україна".
За словами Порошенка, також буде проведено аудит цих коштів, під час чого залучать міжнародну фінансову корпорацію.
Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко підписав закон "Про Фонд енергоефективності", спрямований на поліпшення енергоефективності в багатоповерхових житлових будинках.
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