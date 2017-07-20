Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Німеччина інвестує в енергоефективність України €100 млн

Буде проведено аудит цих коштів
Німеччина виділить 100 мільйонів євро на підтримку енергоефективності в Україні.
Німеччина інвестує в енергоефективність України €100 млн Фото: volynnews.com

"Вже зараз за механізмом фонду енергоспоживання та енергозбереження наші партнери з Німеччини виділяють до 100 млн євро - це 3 млрд гривень", - заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Порошенка, також буде проведено аудит цих коштів, під час чого залучать міжнародну фінансову корпорацію.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко підписав закон "Про Фонд енергоефективності", спрямований на поліпшення енергоефективності в багатоповерхових житлових будинках.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2017 15:45
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.