Німеччина інвестує в енергоефективність України €100 млн

Буде проведено аудит цих коштів

Німеччина виділить 100 мільйонів євро на підтримку енергоефективності в Україні.

"Вже зараз за механізмом фонду енергоспоживання та енергозбереження наші партнери з Німеччини виділяють до 100 млн євро - це 3 млрд гривень", - заявив Президент України Петро Порошенко, повідомляє "РБК-Україна".

За словами Порошенка, також буде проведено аудит цих коштів, під час чого залучать міжнародну фінансову корпорацію.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко підписав закон "Про Фонд енергоефективності", спрямований на поліпшення енергоефективності в багатоповерхових житлових будинках.