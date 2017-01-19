Німеччина легалізувала марихуану в медичних цілях

Лікарі будуть виписувати так звану "медичну" марихуану, якщо її не можна замінити іншим препаратом

Парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях. Придбати марихуану можна буде за рецептом в аптеках.

Бундестаг прийняв закон, що дозволяє медичне вживання марихуани, - повідомляє DW.

Як підкреслюється в документі, отримати за рецептом марихуану зможуть люди, які страждають онкологічними та неврологічними захворюваннями для зняття больового синдрому.

Лікарі будуть виписувати так звану "медичну" марихуану лише в разі, якщо її не можна замінити іншим препаратом. Придбати її можна буде в аптеках, а страхові компанії будуть компенсувати всі витрати приватних осіб.

Для організації легального обігу наркотичного засобу буде створено державне агентство з контролю за поширенням лікувальної марихуани. Ця інстанція буде видавати дозволи профільним підприємствам на вирощування конопель і потім закуповуватиме продукцію, яка згодом буде надана фармакологічним компаніям. Агентство також у разі необхідності закуповуватиме сировину за кордоном.

Нагадаємо, що тисячі людей вийшли на вулиці Берліна на підтримку легалізації марихуани.

Раніше iPress.ua повідомляв, що жителі американського штату Каліфорнія проголосували за легалізацію вживання марихуани.

Зазначимо, що Уругвай став першою країною в світі, яка повністю легалізувала марихуану. Також серед країн, у яких можливий обмежений обіг марихуани, — Нідерланди, Канада, Північна Корея, Чехія, Грузія, Іспанія, Португалія, штати Колорадо США, Вашингтон, Орегон, Аляска. У листопаді 2016 року мешканці ще чотирьох північноамериканських штатів — Каліфорнії, Массачусетсу, Невади і Мена - проголосували за узаконення марихуани в рекреаційних цілях.