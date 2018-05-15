Німеччина має намір збільшити витрати на оборону

З часом обсяг видатків на оборону може досягти 2% від ВВП країни

Німеччина в умовах загострення міжнародної ситуації та великої кількості криз і конфліктів у всьому світі змушена збільшити витрати на оборону.

У 2018 році ці витрати становитимуть 38,5 млрд євро, у 2019-му - 41,5 млрд, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з керівництвом бундесверу в понеділок, 14 травня, інформує DW.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи на цій же зустрічі, вказала, що зараз обсяг видатків на оборону становить 1,24 відсотка від ВВП країни. До 2025 року цей показник збільшиться до 1,5 відсотка.

На саміті НАТО в Уельсі у 2014 році країни Північноатлантичного альянсу вирішили поступово збільшувати асигнування на військові потреби до 2 відсотків ВВП. Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що наразі цієї планки досягли лише п'ять з 28 країн НАТО - США, Греція, Великобританія, Естонія і Польща. Німеччина посідає за цим показником лише 16-те місце.

Зовсім інакший вигляд має внесок Берліна в грошовому вияві. За загальною сумою витрат на військові цілі Німеччина займає 4-те місце в НАТО - після США, Великобританії і Франції.