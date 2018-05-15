Німеччина має намір збільшити витрати на оборону
У 2018 році ці витрати становитимуть 38,5 млрд євро, у 2019-му - 41,5 млрд, заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з керівництвом бундесверу в понеділок, 14 травня, інформує DW.
Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн, виступаючи на цій же зустрічі, вказала, що зараз обсяг видатків на оборону становить 1,24 відсотка від ВВП країни. До 2025 року цей показник збільшиться до 1,5 відсотка.
На саміті НАТО в Уельсі у 2014 році країни Північноатлантичного альянсу вирішили поступово збільшувати асигнування на військові потреби до 2 відсотків ВВП. Президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що наразі цієї планки досягли лише п'ять з 28 країн НАТО - США, Греція, Великобританія, Естонія і Польща. Німеччина посідає за цим показником лише 16-те місце.
Зовсім інакший вигляд має внесок Берліна в грошовому вияві. За загальною сумою витрат на військові цілі Німеччина займає 4-те місце в НАТО - після США, Великобританії і Франції.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО У Німеччині тисячі курдів мітингують проти турецької агресії в Сирії, - ФОТО
- Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
- Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства