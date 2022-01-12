НОВИНИНімеччина надала новий пакет допомоги для Збройних сил України. До нього увійшли сім зенітних установок Gepard.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина надала новий пакет допомоги для ЗСУ
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
Німеччина найближчим часом передасть Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшло наступне:
- 7 зенітних установок Gepard;
- 100 000 аптечок;
- 3 броньовані мостоукладальні машини BIBER;
- 8 надводних безпілотників;
- 12 прикордонних машин;
- 4 тисячі спальних мішків;
- 30 автомобілів швидкої допомоги.
Також Україні передадуть запчастини, які потрібні для ремонту гелікоптерів Мі-24.
У німецькому уряді підкреслили, що з міркувань безпеки не буде повідомлятися інформація про способи і терміни доставки озброєння.
Раніше повідомлялось, що Нідерланди, Естонія та Норвегія передадуть Україні польовий госпіталь.
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01 12 2022 19:03 МЕДІА
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