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Німеччина надасть 1 млн євро на гуманітарні заходи ООН в Україні з підтримки переселенців з Донбасу

Посол ФГР анонсував надання цих коштів безпосередньо перед Всесвітнім днем гуманітарної допомоги
Федеративна республіка Німеччина (ФРН) цьогоріч знову надасть безповоротні кошти в сумі 1 млн євро на гуманітарні заходи Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй (ООН) у справах біженців в Україні.
Німеччина надасть 1 млн євро на гуманітарні заходи ООН в Україні з підтримки переселенців з Донбасу Фото: з вільних джерел

Про це повідомив посол ФРН в Україні Ернст Райхель, передає "Радіо Свобода".

"День у день ми виступаємо за припинення конфлікту в Східній Україні. Солідарність означає також, що ми повинні прагматично і швидко допомагати людям, які потребують нашої допомоги. Я радий, що ми можемо анонсувати надання цієї важливої допомоги безпосередньо перед Всесвітнім днем гуманітарної допомоги, який відзначатимуть 19 серпня", - заявив Райхель.

Так, підтримка здійснюється в рамках проекту "Захист і допомога внутрішньо переміщеним та іншим вразливим особам, які потерпають від кризи в Україні".

Зазначається, що допомогу спрямовано на потреби тієї частини населення, яка потребує особливого захисту і значною мірою й надалі потерпає від конфлікту у Східній Україні: люди з обмеженими можливостями, внутрішні переселенці в тимчасових притулках та ін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький державний банк KfW надасть кредитне фінансування в обсязі 52 млн євро для програми з будівництва соціального житла для переселенців в Україні.

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18 08 2017 21:17
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