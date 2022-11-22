Німеччина надасть Молдові ще 32 млн євро, зокрема на біженців з України

Молдова отримає додаткову допомогу у 32,3 млн євро для боротьби з численними наслідками, що виникли через війну в Україні

Молдова отримає додаткову допомогу у 32,3 млн євро для боротьби з численними наслідками, що виникли через війну в Україні, заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на третій міжнародній конференції донорів для Молдови, що пройшла напередодні в Парижі.

Гроші підуть, зокрема, на догляд за українськими біженцями, розвиток відновлюваних джерел енергії та муніципальної інфраструктури у Молдові, повідомляє Deutschlandfunk.

Це третя донорська конференція платформи підтримки Молдови, яку створили навесні цього року за ініціативи Румунії, Німеччини та Франції. До платформи входять загалом 47 учасників - держав і організацій. Серед країн: США, Канада, Велика Британія та держави ЄС.

На двох попередніх конференціях донори надали Молдові 1,2 млрд євро.