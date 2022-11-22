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Німеччина надасть Молдові ще 32 млн євро, зокрема на біженців з України

Молдова отримає додаткову допомогу у 32,3 млн євро для боротьби з численними наслідками, що виникли через війну в Україні
Німеччина надасть Молдові ще 32 млн євро, зокрема на біженців з України Фото: з вільного доступу

Молдова отримає додаткову  допомогу у 32,3 млн євро для боротьби з численними наслідками, що виникли через війну в Україні, заявила Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на третій міжнародній конференції донорів для Молдови, що пройшла напередодні в Парижі.

 

Гроші підуть, зокрема,  на догляд за українськими біженцями, розвиток відновлюваних джерел енергії та муніципальної інфраструктури у Молдові, повідомляє Deutschlandfunk.

Це третя донорська конференція платформи підтримки Молдови, яку створили навесні цього року за ініціативи Румунії, Німеччини та Франції. До платформи входять загалом 47 учасників -  держав і організацій. Серед країн: США, Канада, Велика Британія та держави ЄС.

На двох попередніх конференціях донори надали Молдові 1,2 млрд євро.

 


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22 11 2022 09:15
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