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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німеччина оголосила про зміну економічної політики щодо Туреччини

Зокрема, ФНР перегляне допомогу в рамках процесу підготовки Туреччини до вступу в ЄС
Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про зміну політики Берліна щодо Туреччини.
Німеччина оголосила про зміну економічної політики щодо Туреччини Фото: з вільних джерел

Таку заяву глава зовнішньополітичного відомства зробив на тлі арешту турецькою владою німецького правозахисника Петера Штойдтнера.

Німеччина перегляне свою економічну політику щодо Туреччини: зокрема, кредити і економічну допомогу. Також Берлін пропонує переглянути допомогу в рамках процесу підготовки Туреччини до вступу в ЄС, повідомляє Die Welt.

Федеральний уряд також не бачить ефективного способу гарантувати німецькі інвестиції в Туреччині.

"Як вкладати гроші в країну, в якій немає більш правової визначеності і навіть зовсім невинні компанії звинувачуються у зв'язках з терористами", - сказав Габріель.

МЗС Німеччини також закликало громадян до особливої обережності під час поїздок і подорожей до Туреччини.

Габріель додав, що його заява була узгоджена з канцлером Ангелою Меркель і головою СДПН Мартіном Шульцем. 

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перервав відпустку і повернувся в Берлін у зв'язку з новим різким погіршенням двосторонніх відносин з Туреччиною, спровокованим арештом німецького активіста-правозахисника Петера Штойдтнера.

Раніше уряд ФРН засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.

Петер Штойдтнер разом з керівничкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.

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