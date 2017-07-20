Німеччина оголосила про зміну економічної політики щодо Туреччини
Таку заяву глава зовнішньополітичного відомства зробив на тлі арешту турецькою владою німецького правозахисника Петера Штойдтнера.
Німеччина перегляне свою економічну політику щодо Туреччини: зокрема, кредити і економічну допомогу. Також Берлін пропонує переглянути допомогу в рамках процесу підготовки Туреччини до вступу в ЄС, повідомляє Die Welt.
Федеральний уряд також не бачить ефективного способу гарантувати німецькі інвестиції в Туреччині.
"Як вкладати гроші в країну, в якій немає більш правової визначеності і навіть зовсім невинні компанії звинувачуються у зв'язках з терористами", - сказав Габріель.
МЗС Німеччини також закликало громадян до особливої обережності під час поїздок і подорожей до Туреччини.
Габріель додав, що його заява була узгоджена з канцлером Ангелою Меркель і головою СДПН Мартіном Шульцем.
Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перервав відпустку і повернувся в Берлін у зв'язку з новим різким погіршенням двосторонніх відносин з Туреччиною, спровокованим арештом німецького активіста-правозахисника Петера Штойдтнера.
Раніше уряд ФРН засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.
Петер Штойдтнер разом з керівничкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків