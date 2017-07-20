Німеччина оголосила про зміну економічної політики щодо Туреччини

Зокрема, ФНР перегляне допомогу в рамках процесу підготовки Туреччини до вступу в ЄС

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив про зміну політики Берліна щодо Туреччини.

Таку заяву глава зовнішньополітичного відомства зробив на тлі арешту турецькою владою німецького правозахисника Петера Штойдтнера.

Німеччина перегляне свою економічну політику щодо Туреччини: зокрема, кредити і економічну допомогу. Також Берлін пропонує переглянути допомогу в рамках процесу підготовки Туреччини до вступу в ЄС, повідомляє Die Welt.

Федеральний уряд також не бачить ефективного способу гарантувати німецькі інвестиції в Туреччині.

"Як вкладати гроші в країну, в якій немає більш правової визначеності і навіть зовсім невинні компанії звинувачуються у зв'язках з терористами", - сказав Габріель.

МЗС Німеччини також закликало громадян до особливої обережності під час поїздок і подорожей до Туреччини.

Габріель додав, що його заява була узгоджена з канцлером Ангелою Меркель і головою СДПН Мартіном Шульцем.

Нагадаємо, вчора міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель перервав відпустку і повернувся в Берлін у зв'язку з новим різким погіршенням двосторонніх відносин з Туреччиною, спровокованим арештом німецького активіста-правозахисника Петера Штойдтнера.

Раніше уряд ФРН засудив арешт Петера Штойдтнера та інших активістів-правозахисників у Туреччині і тепер вимагає якнайшвидше звільнити їх.

Петер Штойдтнер разом з керівничкою турецького відділення Amnesty International (AI) Іділ Есер і ще чотирма правозахисниками за рішенням суду перебуватимуть під вартою до закінчення слідства. Їх затримали 5 липня в Стамбулі під час семінару під назвою "Цифрова безпека і інформаційний менеджмент". Правозахисникам інкримінують підтримку неназваної терористичної організації.