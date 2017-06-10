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Німеччина передала РФ звинуваченого в шахрайстві українця

Його передали представникам російських правоохоронних органів у міжнародному аеропорту Мюнхена
Громадянин України, обвинувачений у шахрайстві з соціальними виплатами та пенсією, був екстрадований з Німеччини в Росію.
Німеччина передала РФ звинуваченого в шахрайстві українця Фото: 24tv.ua

Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури Росії.

Відзначається, що екстрадиція пройшла 6 жовтня на вимогу Генпрокуратури Росії. Його передали представникам російських правоохоронних органів у міжнародному аеропорту Мюнхена.

Влада Німеччина екстрадувала громадянина України Андрія Залогу. Чоловік звинувачується у шахрайстві, скоєному групою осіб, пособництві в підробленні офіційного документа, замаху на шахрайство, викраденні у громадянина паспорта і втечі з-під варти.

Залога був затриманий, проте 5 серпня під час конвоювання втік з-під варти і був оголошений у федеральний розшук, а потім і в міжнародний.

За версією слідства, в липні 2013 року Залога заволодів паспортом громадянки Росії і, замінивши в ньому фотографію, разом із співучасниками пред'явив документ в банк для відкриття рахунку, на який стали надходити соцвиплати і пенсія потерпілої.

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06 10 2017 21:58
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