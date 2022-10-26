НОВИНИНімеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина передала Україні додаткові РСЗВ та гаубиці
Фото: https://twitter.com/oleksiireznikov
Про це повідомляється на урядовому сайті Німеччини.
Реактивні системи залпового вогню MARS II передають з боєзапасом. Також разом із Нідерландами було передано 4 САУ Panzerhaubitze 2000. Додатково до цього Німеччина передала наступне:
- 2 надводні дрони;
- 6100 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
- Боєкомплект 186 000 пострілів до 40-мм гранатометів.
З міркувань безпеки федеральний уряд утримається від надання додаткової інформації доти, доки передача не відбудеться.
Частина постачання пов'язана з ремонтними роботами або виробництво ще не завершено. Крім того, як і раніше, надаються деякі послуги з навчання.
Раніше повідомлялось, що Німеччина просить Швейцарію дозволити передати снаряди для Gepard Україні.
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26 10 2022 21:50 МЕДІА
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