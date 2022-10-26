Німеччина передала Україні додаткові РСЗВ та гаубиці

Німеччина передала Україні ще чотири самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 та дві реактивні системи залпового вогню MARS II.

Про це повідомляється на урядовому сайті Німеччини.

Реактивні системи залпового вогню MARS II передають з боєзапасом. Також разом із Нідерландами було передано 4 САУ Panzerhaubitze 2000. Додатково до цього Німеччина передала наступне:

2 надводні дрони;

6100 артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;

Боєкомплект 186 000 пострілів до 40-мм гранатометів.

З міркувань безпеки федеральний уряд утримається від надання додаткової інформації доти, доки передача не відбудеться.

Частина постачання пов'язана з ремонтними роботами або виробництво ще не завершено. Крім того, як і раніше, надаються деякі послуги з навчання.

Раніше повідомлялось, що Німеччина просить Швейцарію дозволити передати снаряди для Gepard Україні.