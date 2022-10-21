ПОЛІТИКА НОВИНИНімеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні для виявлення ворожих ракет.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина передала Україні радіолокаційну систему, яка допоможе виявляти ракети
Фото: РБК-УКРАЇНА
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Компанія Hensoldt, яка є постачальником РЛС, планує передати Україні всі чотири системи у рекордно короткі терміни.
Варто зауважити, що TRML-4D може виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема велику кількість різновидів крилатих ракет.
Система може супроводжувати до півтори тисячі різних цілей із відривом до 250 кілометрів. При цьому максимальна висота виявлення становить 30 кілометрів.
Нагадаємо, що раніше Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини.
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21 10 2022 18:18 МЕДІА
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