Німеччина передала Україні радіолокаційну систему, яка допоможе виявляти ракети

Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних радіолокаційних систем TRML-4D. Вони необхідні для виявлення ворожих ракет.

Фото: РБК-УКРАЇНА

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Компанія Hensoldt, яка є постачальником РЛС, планує передати Україні всі чотири системи у рекордно короткі терміни. Варто зауважити, що TRML-4D може виявляти, супроводжувати та класифікувати різні типи повітряних цілей, зокрема велику кількість різновидів крилатих ракет. Система може супроводжувати до півтори тисячі різних цілей із відривом до 250 кілометрів. При цьому максимальна висота виявлення становить 30 кілометрів. Нагадаємо, що раніше Україна отримала чергову партію військової допомоги від Німеччини

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