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Німеччина передала Україні снаряди для MARS II

Німеччина анонсувала передачу Україні чергового пакету військової допомоги.
Німеччина передала Україні снаряди для MARS II Фото: з вільних джерел

Про це повідомляється на сайті німецького міністерства оборони.

Новий пакет військової допомоги включає:

  • боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II; 
  • засоби захисту від дронів; 
  • пристрої розмінування; 
  • автомобільна техніка та запчастини;
  • польові обігрівачі.

"Уряд Німеччини підтримує українську армію у тісній співпраці зі своїми партнерами та союзниками. У цьому списку представлено огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги Україні. Сюди входять постачання зі складів бундесверу та німецької промисловості, які фінансуються за рахунок коштів так званої тренувальної допомоги федерального уряду", – зазначається у повідомленні відомства.

За даними німецького уряду, протягом минулого тижня він передав Україні боєприпаси для РСЗВ MARS II, три великовантажні напівпричепи М1070 Oshkosh (на додаток до п’яти поставлених раніше), 17 прикордонних машин (додатково до 22 поставлених), запчастини до великокаліберного кулемету М2, 24 кулемети MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин (раніше було поставлено шість); 116 польових обігрівачів, 10 датчиків і глушників дронів (раніше було поставлено 18), 20 розширювачів частоти для протидронних електронних пристроїв, навантажувач вилок (раніше було поставлено три), шість мобільних і захищених пристроїв розмінування (раніше було поставлено чотири).

Раніше повідомлялось, що Хорватія передасть Україні 14 вертольотів Мі-8.

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16 11 2022 17:58
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