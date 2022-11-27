RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Німеччина підтримує нафтове ембарго проти росії з 1 січня

Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба"
Німеччина підтримує нафтове ембарго проти росії з 1 січня Фото: forexAW.com

Німеччина підтримує нафтове ембарго проти росії з 1 січня

Німеччина готова підтримати ембарго з 1 січня та замінити російську нафту по трубопроводу "Дружба", інформує Welt.  НПЗ у Шведті та Лойні досі постачали російську нафту трубопроводом "Дружба". Проте федеральний уряд хоче зупинити закупівлю із 1 січня.

У майбутньому частина необхідної кількості транспортуватиметься до порту Росток танкерами, а звідти до Шведта трубопроводом. Федеральний уряд також веде переговори з Польщею про можливі постачання через порт Гданськ.

Олаф Шольц зазначив, що підготовка до відмови від російської нафти йде добре.

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб створити технічні передумови для більшої кількості варіантів постачання нафти через порт Росток, але водночас також і з Польщі", - заявив Шольц.

З січня російськими трубопроводами до Німеччини не повинно надходити ні краплі нафти, пише видання.

"Ми весь час готуємося до того, що є майбутнє, навіть якщо більше не буде постачання нафти з російських трубопроводів до Шведта, а також до Лойна", - заявив канцлер.

Як повідомлялося, 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почнуть діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.

Крім того, G-7, на додаток до ембарго ЄС, планують обмеження цін на російську нафту. Постачальники транспортних послуг матимуть можливість експортувати її, коли ціна не перевищуватиме встановлені ліміти. Ці заходи також мають набути чинності 5 грудня.


Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2022 14:05
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Україна в темряві. До цього призвели помилка НАТО та недостатня підтримка Заходу – Том Купер

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Німецька корупція вбиває українців. Потоки російського газу і грошей обплутали як павутиння німецьку державу – Washington Post

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

Україна переможе та поверне всі свої території. Не можна дозволити перевести війну у заморожений конфлікт – Марк Гертлінг

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

росія програла війну давно. Залишається змусити путіна визнати поразку – Лоуренс Фрідман

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Війна росії проти України не повинна закінчитися переговорами. Покиньте "дурнуватий реалізм". Дайте Україні всю зброю, крім ядерної – Еліот А. Коен

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Аргумент проти збільшення допомоги Україні шалено недалекоглядний. Так вважають посли, генерали та експерти провідних аналітичних інституцій США – The Hill

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

Варшаві потрібна надпотужна армія, щоб не воювати. Польща намагається стати новою військовою супердержавою Європи – Politico Europe

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

До ювілею Джозефа Байдена. Перший після Кеннеді

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Захід повинен розробити стратегію щодо росії. Та зрозуміти, що перемога потрібна не лише Україні, а усій світовій демократії – Ніколя Тензер

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Переговори з росією неможливі, поки путін не відчує що програв війну. Захід повинен допомогти Україні у війні та економіці – Фредерік В. Каган

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

Із росії зі смертю. Ракети у Польщі можуть бути лише спробою колективного суїциду путінської росії

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

Ракета не впала б у Польщі, якби росія не вторглася в Україну. Але ніхто не хоче розширення війни – Мік Раян

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

російська імперія повинна померти. Демократія в росії можлива лише тоді, коли над Кримом замайорить прапор України – Енн Епплбом

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.