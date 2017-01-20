Німеччина підтримує якнайшвидшу ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС, - посол
Про це заявив глава Адміністрації Президента Ігор Райнін на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернстом Райхелем, повідомляє УНІАН.
"Україна, український народ дуже цього прагнуть і проєвропейська політика нашої держави залишається незмінною, про що неодноразово заявляв президент України", - сказав Райнін.
Ернст Райхель у свою чергу висловив підтримку у питанні ратифікації Угоди про асоціацію та лібералізації візового режиму для України.
"Ми виступаємо за те, щоб Угода про асоціацію України та ЄС була ратифікована якнайшвидше, а також якнайшвидше відбулася лібералізація візового режиму. Україна свою частину повністю виконала. Створено всі необхідні передумови для відповідного рішення", - сказав посол.
"Ми завжди вірили в Німеччину і вважаємо її одним із основних партнерів України у рамках ЄС", - наголосив Райнін.
Глава АП висловив вдячність німецькій стороні за допомогу у лікуванні українських військових, які отримали поранення в зоні проведення АТО.
Також Райнін зазначив, що Україна розраховує на посилення двосторонньої взаємодії з Німеччиною, зокрема у питанні торговельно-економічного співробітництва.
Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, обговоривши з ними безвізовий режим та стан виконання Мінських домовленостей.
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