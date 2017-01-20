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Німеччина підтримує якнайшвидшу ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС, - посол

На Банковій сподіваються на підтримку Німеччини щодо "безвізу" для України
Україна розраховує на активну позицію Німеччини у питаннях ратифікації Угоди про асоціацію та запровадження безвізового режиму для українських громадян.
Німеччина підтримує якнайшвидшу ратифікацію Угоди про асоціацію України та ЄС, - посол Ігор Райнін. Фото: ukr.segodnya.ua

Про це заявив глава Адміністрації Президента Ігор Райнін на зустрічі з надзвичайним і повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Ернстом Райхелем, повідомляє УНІАН.

"Україна, український народ дуже цього прагнуть і проєвропейська політика нашої держави залишається незмінною, про що неодноразово заявляв президент України", - сказав Райнін.

Ернст Райхель у свою чергу висловив підтримку у питанні ратифікації Угоди про асоціацію та лібералізації візового режиму для України.

"Ми виступаємо за те, щоб Угода про асоціацію України та ЄС була ратифікована якнайшвидше, а також якнайшвидше відбулася лібералізація візового режиму. Україна свою частину повністю виконала. Створено всі необхідні передумови для відповідного рішення", - сказав посол.

"Ми завжди вірили в Німеччину і вважаємо її одним із основних партнерів України у рамках ЄС", - наголосив Райнін.

Глава АП висловив вдячність німецькій стороні за допомогу у лікуванні українських військових, які отримали поранення в зоні проведення АТО.

Також Райнін зазначив, що Україна розраховує на посилення двосторонньої взаємодії з Німеччиною, зокрема у питанні торговельно-економічного співробітництва.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним Канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом, обговоривши з ними безвізовий режим та стан виконання Мінських домовленостей.

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20 01 2017 16:37
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