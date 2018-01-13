Німеччина побоюється нової хвилі мігрантів через ініціативу в ЄС

Уряд Німеччини просить керівництво ЄС "не призводити до погіршення і без того асиметричного навантаження" щодо розподілу мігрантів

Уряд Німеччини стривожений можливістю того, що через нові правила надання притулку в Євросоюзі ФРН доведеться прийняти набагато більше мігрантів.

Як пише часопис Der Spiegel, занепокоєння Берліна викликане наміром Європейського парламенту внести зміни до профільної Дублінської угоди, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Зараз питання про надання притулку розглядають імміграційні служби тієї держави, де мігрант вперше подав заяву про притулок або вперше перетнув кордон ЄС. Після ухвалення змін до Дублінської угоди опікуватися цим питанням за певних обставин буде та країна, де вже мешкають родичі прохача притулку.

Відповідно, Німеччині доведеться прийняти значно більше мігрантів, зазначається у звіті Федерального міністерства внутрішніх справ. Своєю чергою верхня межа щодо прийому мігрантів, встановлена владою, "зводиться нанівець". Більше того, у Європарламенті пропонують визначати родинні зв'язки "просто словесним підтвердженням".

У МВС Німеччини побоюються, що кожен з 1,4 мільйона прохачів притулку в ФРН з 2015 року може стати точкою притягнення нової хвилі мігрантів. Уряд Німеччини просить керівництво ЄС "не призводити до погіршення і без того асиметричного навантаження" щодо розподілу мігрантів.

Нагадаємо, що німецькі християнські демократи прагнуть видворяти мігрантів-антисемітів.