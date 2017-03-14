Німеччина погрожує соцмережам штрафами на мільйони євро за "мову ненависті"

Повідомлення кримінального змісту мають бути видалені, або заблоковані протягом 24 годин після отримання скарги

Міністр юстиції Німеччини Хайко Маас презентував довгоочікуваний законопроект щодо обмежень для соцмереж, які планується запровадити через розповсюдження ворожнечі та ненависті.

"Проект спрямований на боротьбу зі злочинністю на ґрунті ненависті та кримінальних злочинів на таких платформах, як Facebook", - відзначає видання.

Про це пише Spiegel.

За словами міністра наразі соціальні мережі дуже повільно реагують на "мову ненависті" і недостатньо швидко знищують відповідні повідомлення.

Законопроект, розроблений в німецькому Мінʼюсті передбачає, що в майбутньому соціальні мережі мають полегшити процедуру оскарження повідомлення щодо кримінального змісту, якщо вони цього ще не зробили.

Очевидно, що повідомлення кримінального змісту мають бути видалені, або заблоковані протягом 24 годин після отримання скарги.

За такий короткий термін повинні бути видалені ті матеріали, які не вимагають тривалого розгляду з точки зору міністерства, наприклад підбурювання до масових заворушень або заперечення користувачами Голокосту.

Також законопроект передбачає, що ті соціальні мережі, які не реагують на скарги користувачів і своєчасно не видаляють повідомлення, повинні будуть заплатити штраф за адміністративне правопорушення.

Штрафувати за законопроектом, можна буде конкретну особу, тобто когось з керівництва компанії, або всю компанію. Так, персональні штрафи можуть сягати 5 млн євро, тоді як компанії можуть оштрафувати на суму до 50 млн євро.

Окрім того, соціальні мережі у разі ухвалення законопроекту, повинні будуть призначити відповідальну контактну особу в Німеччині, яка повинна буде представляти інтереси компаній і бути відповідальною за обробку скарг.

Окрім того, корпорації, власники соціальних мереж будуть зобов'язані публікувати в офіційній пресі Німеччини щоквартальні звіти щодо того, скільки повідомлень "мовою ненависті" було видалено, якого характеру були повідомлення, скільки людей звернулося зі скаргами щодо "мови ненависті".

"Ми повинні посилити тиск на соціальних мережах", – підкреслив Маас, який раніше говорив про те, що у соцмереж на кшталт Facebook та Twitter був час до березня цього року, аби виправити ситуацію з "мовою ненависті" у повідомленнях.