Німеччина попереджає Росію про погіршення відносин через турбіни Siemens

У Німеччині кажуть, що таке масове порушення санкцій може покласти новий тягар на відносини між країнами

Німеччина попередила Росію про те, що порушення санкцій, в тому числі доставка до Криму чотирьох газових турбін, що поставляються до Росії Siemens, ускладнюють політичні відносини між двома країнами.

Представник міністерства закордонних справ заявив, що уряд Німеччини декілька разів звертав увагу Москви на порушення існуючих санкцій та неправомірні дії російських компаній, повідомляє Reuters з посиланням на Bild am Sonntag.

Президент Росії Володимир Путін запевнив Зігмара Габріеля, тодішнього міністра економіки Німеччини, що турбіни не використовуватимуться в Криму. Як відомо, Габріель зараз є міністром закордонних справ Німеччини.

"Уряд знову нагадав Росії про ці запевнення і вказав, що таке масове порушення санкцій може покласти новий тягар на відносини між Німеччиною і Росією", - пише Bild am Sonntag.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.