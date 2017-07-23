Німеччина попереджає Росію про погіршення відносин через турбіни Siemens
Представник міністерства закордонних справ заявив, що уряд Німеччини декілька разів звертав увагу Москви на порушення існуючих санкцій та неправомірні дії російських компаній, повідомляє Reuters з посиланням на Bild am Sonntag.
Президент Росії Володимир Путін запевнив Зігмара Габріеля, тодішнього міністра економіки Німеччини, що турбіни не використовуватимуться в Криму. Як відомо, Габріель зараз є міністром закордонних справ Німеччини.
"Уряд знову нагадав Росії про ці запевнення і вказав, що таке масове порушення санкцій може покласти новий тягар на відносини між Німеччиною і Росією", - пише Bild am Sonntag.
Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.
Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".
Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків