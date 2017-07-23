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Німеччина попереджає Росію про погіршення відносин через турбіни Siemens

У Німеччині кажуть, що таке масове порушення санкцій може покласти новий тягар на відносини між країнами
Німеччина попередила Росію про те, що порушення санкцій, в тому числі доставка до Криму чотирьох газових турбін, що поставляються до Росії Siemens, ускладнюють політичні відносини між двома країнами.
Німеччина попереджає Росію про погіршення відносин через турбіни Siemens Фото:EPA/UPG

Представник міністерства закордонних справ заявив, що уряд Німеччини декілька разів звертав увагу Москви на порушення існуючих санкцій та неправомірні дії російських компаній, повідомляє Reuters з посиланням на Bild am Sonntag.

Президент Росії Володимир Путін запевнив Зігмара Габріеля, тодішнього міністра економіки Німеччини, що турбіни не використовуватимуться в Криму. Як відомо, Габріель зараз є міністром закордонних справ Німеччини.

"Уряд знову нагадав Росії про ці запевнення і вказав, що таке масове порушення санкцій може покласти новий тягар на відносини між Німеччиною і Росією", - пише Bild am Sonntag.

Нагадаємо, що агентство Reuters з посиланням відразу на три інформованих джерела повідомляло, що Росія завезла дві турбіни для електростанцій, вироблені німецькою компанією Siemens, в окупований Крим, куди санкціями ЄС заборонено європейським фірмам постачати енергетичні технології.

Пізніше компанія Siemens заявила, що у неї немає підстав вважати, що газові турбіни, згадані в новинних статтях, призначені для Криму. При цьому в компанії відзначили, що "Siemens поважає рішення щодо санкцій і, звичайно ж, буде дотримуватися нинішніх положень про санкції".

Siemens має намір подати в суд на відповідальних за поставку до Криму як мінімум двох турбін свого виробництва.

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