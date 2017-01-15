Німеччина посилює захист від кібернападів у зв'язку з майбутніми виборами
Німецькі відомства технічно захищені від будь-яких спроб вплинути на хід і результат виборів до Бундестагу через комп'ютерну мережу. Потужності обчислювального центру вже потроєні, ще замінять комп'ютери і місця їх розташування. В екстрених випадках можна користуватися урядовим центром кіберзахисту, - повідомив федеральний уповноважений із проведення виборів Дітер Заррайтер в інтерв'ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, інформує DW.
"Ми готуємося до різних наступальних стратегій під час кібератак, розглядаємо різні сценарії", - зазначив уповноважений з проведення виборів.
Також Заррайтер попередив про небезпеку фейкових новин, які можуть зіграти важливу роль безпосередньо в день голосування. Для їх нейтралізації планується використовувати, зокрема, соціальні мережі, наприклад спеціальний канал в Twitter.
У разі надзвичайних ситуацій можливе використання телефону і факсу, щоб підготувати попередні офіційні результати голосування вже в день виборів.
Нагадаємо, Німецька влада серйозно ставиться до можливих кібератак з Росії перед виборами в бундестаг.
Раніше Федеральна розвідувальна служба Німеччини (BND) і Федеральне відомство з охорони конституції (BfV) звинуватили Росію в маніпуляціях, спрямованих на підрив тісної взаємодії Європи і США.
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