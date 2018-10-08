Німеччина зазнала збитків через грози та шквальні вітри
Через негоду робота залізничного, автомобільного та повітряного транспорту була порушена. Повалені дерева блокували проїзд на дорогах, повідомляє Tagesschau.
Фото: dpa
Фото: imago
За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), вітер був особливо сильним в районі Ганновера і Північного моря. Швидкість вітру на узбережжі сягнула 140 кілометрів на годину.
На багатьох напрямках дальнього слідування пасажири зіштовхнулись із запізненням потягів. Маршрути швидкісних потягів Ганновер-Гамбург-Кіль та Бремен-Гамбург-Льоне заблоковані, заявив речник Deutschen Bahn. Порушений графік курсування регіональних потягів.
Через грозу найбільший аеропорт Німеччини в Франкфурті на півтори години призупинив роботу. Протягом години не працював центральний залізничний вокзал Франкфурта.
У Макленбурзі-Передній Померанії внаслідок удару блискавки згорів житловий будинок. Щонайменше шестеро людей отримали травми: двоє підлітків у Гамбурзі внаслідок падіння дерева та четверо людей у Сассенбергу через падіння дерева на автомобіль.
Нагадаємо, вівторок, 31 липня, став найспекотнішим днем року у ФРН. Температура повітря в місті Бернбург піднялася до 39,2°C.
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