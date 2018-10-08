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Німеччина зазнала збитків через грози та шквальні вітри

Кілька людей були поранені внаслідок розгулу стихії
Північ Німеччини зазнала збитків після того, як сильні літні грози пройшли на її території.
Німеччина зазнала збитків через грози та шквальні вітри Фото: dpa

Через негоду робота залізничного, автомобільного та повітряного транспорту була порушена. Повалені дерева блокували проїзд на дорогах,  повідомляє Tagesschau.


Фото: dpa


Фото: imago

За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), вітер був особливо сильним в районі Ганновера і Північного моря. Швидкість вітру на узбережжі сягнула 140 кілометрів на годину.

На багатьох напрямках дальнього слідування пасажири зіштовхнулись із запізненням потягів. Маршрути швидкісних потягів Ганновер-Гамбург-Кіль та Бремен-Гамбург-Льоне заблоковані, заявив  речник Deutschen Bahn. Порушений графік курсування регіональних потягів.

Через грозу найбільший аеропорт Німеччини в Франкфурті на півтори години призупинив роботу. Протягом години не працював центральний залізничний вокзал Франкфурта.

У Макленбурзі-Передній Померанії внаслідок удару блискавки згорів житловий будинок. Щонайменше шестеро людей отримали травми: двоє підлітків у Гамбурзі внаслідок падіння дерева та четверо людей у Сассенбергу через падіння дерева на автомобіль. 

Нагадаємо, вівторок, 31 липня, став найспекотнішим днем року у ФРН. Температура повітря в місті Бернбург піднялася до 39,2°C.

 
 
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10 08 2018 11:34
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