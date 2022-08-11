НОВИНИФРН надасть 7,6 млн євро на пошук зниклих безвісти громадян внаслідок вторгнення росії в Україну.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Німеччина профінансує пошуки зниклих безвісти українців
Фото: з вільних джерел
Про це повідомило посольство ФРН в Україні у Twitter.
"Німеччина надає 7,6 млн євро проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів і слідчих", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні безвісти зниклими вважаються майже сім тисяч людей. Такі дані озвучила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.
Також раніше повідомлялось, що у Польщі оновлять закон про допомогу біженцям з України.
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08 11 2022 14:21 МЕДІА
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