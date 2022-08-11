Німеччина профінансує пошуки зниклих безвісти українців

ФРН надасть 7,6 млн євро на пошук зниклих безвісти громадян внаслідок вторгнення росії в Україну.

Про це повідомило посольство ФРН в Україні у Twitter.

"Німеччина надає 7,6 млн євро проєкту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів і слідчих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні безвісти зниклими вважаються майже сім тисяч людей. Такі дані озвучила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

Також раніше повідомлялось, що у Польщі оновлять закон про допомогу біженцям з України.