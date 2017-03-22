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Німеччина профінансувала купівлю восьми екскаваторів для водопостачання на Донеччині

Завдяки новим екскаваторам комунальні підприємства зможуть швидше ремонтувати пошкоджені водопровідні мережі
Німеччина профінансувала закупівлю восьми екскаваторів для комунальних підприємств Донецької області.
Німеччина профінансувала купівлю восьми екскаваторів для водопостачання на Донеччині Фото: kiew.diplo.de

"Німеччина профінансувала придбання восьми екскаваторів для комунального водопостачання в Маріуполі, Волновасі, Мар'їнці і Красногорівці. Для купівлі екскаваторів Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) Федеральний уряд Німеччини виділив 465 тис. євро", - повідомляє сайт посольства Німеччини в Україні.

Сьогодні, 22 березня, постійний заступник посла в Києві Вольфганг Біндзайль разом з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованною Барберіс символічно передав ключі від екскаваторів заступнику директора КП "Вода Донбасу" Віктору Заводовському.

"Завдяки новим екскаваторам комунальні підприємства водопостачання зможуть швидше та ефективніше ремонтувати і замінювати пошкоджені водопровідні мережі. Цим конкретним внеском Федеральний уряд Німеччини прагне поліпшити доступ до питної води для населення, постраждалого від конфлікту на сході України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Німеччини виділив 4,5 мільйона євро на сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Кошти будуть надані до середини 2019 року.

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22 03 2017 19:46
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