Німеччина профінансувала купівлю восьми екскаваторів для водопостачання на Донеччині

Німеччина профінансувала закупівлю восьми екскаваторів для комунальних підприємств Донецької області.

"Німеччина профінансувала придбання восьми екскаваторів для комунального водопостачання в Маріуполі, Волновасі, Мар'їнці і Красногорівці. Для купівлі екскаваторів Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) Федеральний уряд Німеччини виділив 465 тис. євро", - повідомляє сайт посольства Німеччини в Україні.

Сьогодні, 22 березня, постійний заступник посла в Києві Вольфганг Біндзайль разом з головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Джованною Барберіс символічно передав ключі від екскаваторів заступнику директора КП "Вода Донбасу" Віктору Заводовському.

"Завдяки новим екскаваторам комунальні підприємства водопостачання зможуть швидше та ефективніше ремонтувати і замінювати пошкоджені водопровідні мережі. Цим конкретним внеском Федеральний уряд Німеччини прагне поліпшити доступ до питної води для населення, постраждалого від конфлікту на сході України", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, що уряд Німеччини виділив 4,5 мільйона євро на сприяння програмам гуманітарної допомоги Німецького Червоного Хреста (DRK) для внутрішньо переміщених осіб в Україні. Кошти будуть надані до середини 2019 року.