Німеччина програла Південній Кореї і покидає ЧМ-2018

Німецька команда вилітає з Чемпіонату світу-2018, посівши останню сходинку у групі F

Чинний чемпіон світу з футболу, збірна Німеччини, не змогла вийти з групи – наприкінці вирішального матчу проти Південної Кореї в середу, 27 червня, в Казані німці пропустили два голи і програли.

Збірна Південної Кореї перемогла Німеччину у груповому матчі на Чемпіонаті світу з футболу-2018 у Росії з рахунком 2:0.

Рахунок відкрив Кім Йон Гвон на другій доданій хвилині. Боковий арбітр вказав на офсайд. Проте після цього основний арбітр вирішив пересвідчитися в рішенні колеги та подивився відеоповтор. Він зарахував гол Південній Кореї.

На останніх хвилинах німецький воротар Мануель Ноєр вийшов з воріт, корейці скористалися шансом і Сон Хин Мін забив гол у порожні ворота німців.

Чинні чемпіони світу з футболу, збірна Німеччини, розпочали виступ на ЧС-2018 так само з поразки – в матчі проти збірної Мексики німці поступилися з рахунком 0:1.

Другий матч із командою Швеції закінчився для Німеччини перемогою з рахунком 2:1.

Чемпіонат світу-2018 Німеччина залишає вже після групового етапу, посівши останню, четверту, сходинку у групі F.