Німеччина програла Південній Кореї і покидає ЧМ-2018
Збірна Південної Кореї перемогла Німеччину у груповому матчі на Чемпіонаті світу з футболу-2018 у Росії з рахунком 2:0.
Рахунок відкрив Кім Йон Гвон на другій доданій хвилині. Боковий арбітр вказав на офсайд. Проте після цього основний арбітр вирішив пересвідчитися в рішенні колеги та подивився відеоповтор. Він зарахував гол Південній Кореї.
На останніх хвилинах німецький воротар Мануель Ноєр вийшов з воріт, корейці скористалися шансом і Сон Хин Мін забив гол у порожні ворота німців.
Чинні чемпіони світу з футболу, збірна Німеччини, розпочали виступ на ЧС-2018 так само з поразки – в матчі проти збірної Мексики німці поступилися з рахунком 0:1.
Другий матч із командою Швеції закінчився для Німеччини перемогою з рахунком 2:1.
Чемпіонат світу-2018 Німеччина залишає вже після групового етапу, посівши останню, четверту, сходинку у групі F.
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