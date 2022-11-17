Німеччина пропонує патрулювати небо Польщі

Німецький уряд заявив напередодні, що може негайно розпочати місію з патрулювання польського повітряного простору, щоб посилити протиповітряний захист сусідньої країни після того, як ракета, що впала на території східної Польщі, вбила двох людей.

Свою допомогу у захисті від повітряних загроз запропонувала Польщі Німеччина після інциденту з ракетою, яка впала поблизу польського кордону з Україною.

Німецький уряд заявив напередодні, що може негайно розпочати місію з патрулювання польського повітряного простору, щоб посилити протиповітряний захист сусідньої країни після того, як ракета, що впала на території східної Польщі, вбила двох людей. Про це повідомила низка західних видань, пише Голос Америки.

«Як негайну реакцію ми запропонуємо німецькі винищувачі Eurofighter для посилення захисту повітряного простору Польщі бойовими повітряними патрулями», – заявив журналістам у середу речник Міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив журналістам у середу, що ракету, ймовірно, випустила українська система протиповітряної оборони. Про це ж заявили в США та НАТО. Президент України Володимир Зеленський заперечив припущення, що ракета була випущена ЗСУ.

Винищувачі Eurofighter Typhoon які Німеччина пропонує до використання у Польщі, розроблені спільно кількома європейськими країнами, включно з Німеччиною.