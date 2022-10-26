Німеччина просить Швейцарію дозволити передати снаряди для Gepard Україні
Про це повідомляє Spiegel.
Повідомляється, що у листі Ламбрехт просить видати ліцензію на реекспорт боєприпасів виробництва Швейцарії. Вона також зазначає, що німецькі установки Gepard використовуються в Україні переважно для захисту критичної інфраструктури, зокрема, морських портів у південних областях.
Ламбрехт також наголошує, що через необхідність забезпечити надійну роботу "зернового коридору" Німеччина та Швейцарія мають виконати прохання української сторони про додаткові боєприпаси.
Зазначимо, Швейцарія намагається дотримуватись воєнного нейтралітету, тому досі відмовляє у дозволі на постачання боєприпасів, вироблених компанією Oerlikon-Bührle.
Раніше повідомлялось, що Німеччина готує до відправки в Україну нову партію військового обладнання.
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